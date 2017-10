A comissão mista que analisa o relatório da Medida Provisória 790, que trata de regras para exploração mineral no País, remarcou a votação do parecer sobre a matéria para a quarta-feira, 25. O texto, que seria lido nesta terça-feira, 24, será apresentado no dia seguinte, para que o relator, senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), faça algumas mudanças finais.