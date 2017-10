O Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), passará a ter voo diário para Assunção, no Paraguai, a partir de 2 de janeiro de 2018. A rota será operada pela aérea Amaszonas del Paraguay, parte do Grupo Amaszonas, em um jato Bombardier CRJ 200, com capacidade para 50 lugares.