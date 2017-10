Apesar da mobilização pela usina térmica de Rio Grande, quem acompanha o projeto no mercado também mostra dúvidas quanto à viabilidade do negócio. Um dos pontos questionados é a colocação do gás excedente, uma vez que a usina terá consumo previsto de 5 milhões de metros cúbicos/dia, somente pouco mais de um terço da capacidade da unidade de regaseificação.

O excedente, cerca de 9 milhões de metros cúbicos, poderia, em tese, abastecer quase todo o mercado que existe hoje no Sul, mas em Santa Catarina e Paraná também há projetos de GNL no radar. Além disso, há série de indefinições sobre o futuro da oferta do gás boliviano que hoje chega ao Estado e em relação a um novo marco regulatório para o setor.

Não bastasse o grande volume de gás — o Rio Grande do Sul, apesar de haver demanda reprimida, recebe apenas cerca de 2,8 milhões de metros cúbicos/dia —, há pontos de interrogação em relação ao preço. Além de oscilar de acordo com o mercado internacional, o valor está exposto às variações do dólar.

Outro ponto de comparação é com a térmica a carvão Pampa Sul, em construção em Candiota, que passou no mesmo leilão de 2014 e, ao contrário do projeto a gás, estará pronta em 2019. A usina vendeu no leilão sua energia a R$ 201,98 megawatt/hora (MWh), enquanto a da Bolognesi passou com preço um pouco maior, de R$ 206,5 o MWh.

Enquanto a Pampa Sul terá seu insumo cotado em reais e fica ao lado da mina que a abastecerá, a usina de Rio Grande depende de um combustível que vem de longe e é sujeito às variações de commodities internacionais. Há até quem suspeite que a New Fortress ainda não tomou pé de toda a equação financeira do empreendimento.

O projeto de Rio Grande também, de certa forma, gera instabilidade na iniciativa de criação de um polo carboquímico no Estado, que teve inclusive projeto de lei para dar segurança jurídica aos investidores aprovado durante a semana na Assembleia.

Um dos pilares do complexo seria a produção de 2 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural a partir de carvão, o que elevaria ainda mais a oferta do insumo. E um dos mercados imaginados também é o polo petroquímico de Triunfo. Como depende da atração de investidores, há no ar a percepção de que mais dúvidas poderiam surgir entre os possíveis interessados.