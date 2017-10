A Gerdau está prestes a confirmar mais de R$ 3,2 bilhões captados em seu programa de reavaliação de ativos desde 2014, com vendas e parcerias. As informações são do Valor Econômico.

No momento, a empresa contabiliza R$ 2,8 bilhões, já que a saída do Chile, por um valor de US$ 154 milhões, ainda precisa ser aprovada pelo órgão regulador da concorrência local. Os grupos chilenos Matco e Ingeniería e Inversiones vão alienar as unidades industriais de aços longos no país.

A venda de ativos teve papel importante no estancamento da dívida da empresa. No fim de 2014, quando iniciou o programa, a Gerdau registrava dívida bruta de R$ 19,52 bilhões e líquida de R$ 13,33 bilhões. Em 2015, a cifra atingiu o pico em R$ 27,58 bilhões e R$ 20,84 bilhões, respectivamente, mesmo com geração positiva de caixa. Desde então, a tendência retrocedeu e a dívida líquida caiu 30,3% até junho de 2017, último balanço disponível, para R$ 14,53 bilhões.

O vice-presidente financeiro da companhia, Harley Scardoelli, explica que um grande ganho foi na liquidez. Os recursos disponíveis puderam ser distribuídos a outros negócios da Gerdau, o que compensou a menor presença em algumas regiões. Ao tomar a decisão de permanecer ou não com o ativo, a empresa calculava o retorno de três a cinco anos - ele precisava ao menos remunerar o custo de capital.

A especulação, segundo duas fontes de mercado, é de que a Gerdau negocia a venda de unidades de produção de vergalhões nos Estados Unidos, em negócio que pode garantir até R$ 2 bilhões ao grupo.