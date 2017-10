O governo anunciou nesta quarta-feira, 25, a implantação do sinal digital de televisão em Vitória e em seis cidades do Espírito Santo. O sinal analógico será desligado a partir da meia-noite desta quarta. Já no Rio de Janeiro e em 18 municípios do Estado, o desligamento começa nesta quarta-feira, mas o processo será estendido até o dia 22 de novembro.

O processo de desligamento do sinal analógico no Rio será mais longo porque uma pesquisa realizada pelo Ibope, a pedido do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), mostrou que 86% dos domicílios na região estão aptos a receber o sinal digital. Para fazer o desligamento, o índice teria que ser de 93%, com margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou menos. Em Vitória, esse índice já foi atingido.

"Mesmo com todo o esforço empreendido pelas emissoras de televisão, tivemos um incidente do Rio", afirmou o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros. "Vai ficar a critério de cada emissora desligar o sinal a partir da meia-noite de hoje até o dia 22 de novembro."