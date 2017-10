O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciará o nome escolhido por ele para o comando do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) nesta quinta-feira, afirmou uma fonte da Casa Branca hoje. Diretor do Fed, Jerome Powell é visto como o principal candidato ao posto. O presidente também avalia a possibilidade de apontar o professor John Taylor, da Universidade de Stanford, e poderia inclusive manter a atual presidente do Fed, Janet Yellen. Fonte: Dow Jones Newswires.