Nascida no Rio Grande do Sul, companhia aérea teve a falência decretada em 2010

Dos 30 imóveis que a massa falida da Varig colocará em leilão , em novembro, três estão localizados no centro de Porto Alegre. São dois conjuntos comerciais na Rua dos Andradas e uma loja na Andrade Neves, aponta o edital da disputa. No total, os bens são avaliados em R$ 3,2 milhões. Hoje, os três espaços estão alugados para uma empresa e um salão de beleza.

Nascida em 1927 em Porto Alegre, a companhia aérea teve a falência decretada em 2010. Além da capital gaúcha, outras 15 cidades do país também terão imóveis colocados à venda no próximo mês.

A primeira rodada do leilão está marcada para 16 de novembro. Os lances deverão ser iguais ou superiores ao valor de avaliação de cada um dos bens. O que não for arrematado será oferecido na segunda etapa do certame, que deverá ocorrer uma semana depois, em 23 de novembro. Nela, as melhores ofertas levarão o que ainda estará à venda.