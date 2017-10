A privatização

Em 1998, com a privatização da Telebras, foram arrecadados R$ 22 bilhões com a venda de ações da holding que reunia as teles estaduais. Surgiram empresas como a Tele Norte Leste, que depois virou Telemar e se transformaria na Oi. Outra companhia criada foi a Tele Centro Sul, que viria a ser a Brasil Telecom (BrT). Pelas dúvidas quanto à capacidade financeira do consórcio que arrematou a Telemar, o grupo liderado pela Andrade Gutierrez e La Fonte, do empresário Carlos Jereissati, chegou a ser chamado por integrantes do governo de "telegangue".

A fusão

Dez anos depois, a Oi comprou a BrT. A legislação não permitia que duas empresas de telefonia fixa tivessem o mesmo controlador. Foi mudada por um decreto presidencial. A promessa do governo era a criação de uma supertele nacional. Apesar de o valor anunciado ter sido de R$ 5,8 bilhões, teria custado R$ 12,5 bilhões. Bancos entraram com financiamento de R$ 6,8 bilhões. Foram R$ 2,5 bilhões do BNDES e R$ 4,3 bilhões do BB. E outros R$ 3 bilhões de fundos de pensão. A fusão da Oi com a BrT criou companhia com receita de R$ 41 bilhões, 22 milhões de telefones fixos e 30 milhões de celulares.

Sócio português

Em 2010, a Portugal Telecom entrou na história. Os portugueses queriam vender uma fatia na Vivo para a Telefónica para comprar 23% da Oi. O negócio estava próximo de ser fechado, mas o governo português interveio por meio de golden share (mecanismo que mantém certo controle público sobre empresas privatizadas, como poder de veto). Depois que a União Europeia considerou inaceitável a interferência do governo europeu, a Portugal Telecom comprou 23,6% da Oi por R$ 9 bilhões.

Passivo extra

Em 2013, tem início nova novela com a Portugal Telecom: uma tentativa de fusão. Seria criada a CorpCo, com receita de R$ 37,5 bilhões e atuação no Brasil, em Portugal e na África. A Oi captou R$ 8,25 bilhões com aporte de acionistas, do BNDES e de fundos de pensão. Nesse meio tempo, sem comunicar a Oi, a Portugal Telecom comprou 897 milhões de euros de papéis de dívida do Banco Espírito Santo, em dificuldades financeiras, o que forçou uma renegociação da fusão. Os títulos venceram em 2014 e não foram pagos. Em 2015, os ativos da Portugal Telecom em seu país foram vendidos para a francesa Altice, por 7,4 bilhões de euros. O passivo que era da companhia portuguesa, porém, permaneceu com a Oi.

Chegou a conta