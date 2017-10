Os resultados negativos no setor de serviços em diferentes comparações ainda impedem que se possa falar em recuperação no setor, avaliou Roberto Saldanha, analista da Coordenação de Serviços e Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume de serviços prestados no País encolheu 1,0% em agosto ante julho, pelo segundo mês consecutivo, de acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços.