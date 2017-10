A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) decidiu iniciar investigação para averiguar a existência de dumping nas exportações do México para o Brasil de chapas de gesso ou de composições à base de gesso revestidas e/ou reforçadas com papel ou cartão, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática. A decisão consta de Circular publicada no Diário Oficial da União de hoje.