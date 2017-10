O Banco Central informou nesta segunda-feira, 16, que o Santander liderou o ranking de reclamações contra instituições financeiras referente ao terceiro trimestre de 2017. O banco registrou índice de 41,16. Em segundo lugar aparece o Votorantim (32,05) e, em terceiro, a Caixa Econômica Federal (31,88). Nesta lista, estão os bancos e as financeiras com mais de 4 milhões de clientes.

O índice de reclamações é calculado com base no número de reclamações consideradas precedentes, dividido pelo número de clientes da instituição, multiplicado por 1.000.000. Na prática, quanto maior o índice, pior a classificação da instituição. Antes publicado a cada dois meses, o ranking passou a ser trimestral neste ano.

No ranking, o Bradesco aparece como a quarta instituição com mais reclamações (índice de 23,99). Na sequência estão Banco do Brasil (22,00), Itaú (17,20), Banrisul (15,97), Midway (5,74), Pernambucanas (4,34) e Banco do Nordeste (0,32).