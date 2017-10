O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada teve queda real de 0,83% em setembro ante agosto, para R$ 1.478,52, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Na comparação com o mês de setembro do ano passado, porém, houve alta de 5,59%, informou nesta quinta-feira, 19, o Ministério do Trabalho.