O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou nesta tarde de segunda-feira, 30, ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o Executivo só enviará o Orçamento da União de 2018 ao Congresso Nacional nesta terça-feira, 31, data limite permitida por lei.

O parlamentar paraibano também confirmou que o governo enviará, por meio de medida provisória (MP), o pacote fiscal com propostas que atingem o funcionalismo público e como qual a equipe econômica conta para conseguir fechar as contas públicas do próximo ano.

"A explicação técnica para envio por MP em vez de projeto de lei é que o pacote fiscal precisa ter efeito imediato, porque (as medidas) já vão constar no Orçamento (de 2018) que será enviado nesta terça ao Congresso", justificou Ribeiro. Segundo ele, as MPs devem ser publicadas nesta terça no Diário Oficial da União.