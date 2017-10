Desde o ano passado, a AGU vem intermediando as conversas entre representantes de poupadores a respeito de milhares de ações, individuais e coletivas, que há décadas tramitam em várias instâncias da Justiça. Essas ações reivindicam o pagamento das perdas referentes aos planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II. As partes envolvidas na negociação têm evitado estimar um total para o acordo, porque o valor dependerá do desconto a ser aplicado. No início de setembro, falava-se em algo entre R$ 8 bilhões e R$ 16 bilhões.