Depois de mais de quatro meses de discussão salarial dos metalúrgicos de Caxias do Sul, representantes afirmam que o acordo está mais próximo. Presidentes do sindicato dos trabalhadores e das indústrias conversam nesta sexta-feira (27) e uma proposta deve ser levada para assembleia dos metalúrgicos no sábado (27), às 9h30min.

A reforma trabalhista, que está para entrar em vigor no dia 11 de novembro, é o que preocupa trabalhadores e os empregadores. O presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs), Reomar Slaviero, afirma que um grupo de trabalho está estudando a possibilidade de ampliar a validade do acordo das cláusulas sociais, porém destaca que as empresas ainda têm dúvidas do que vai ocorrer a partir da reforma. Por isso, o Simecs pretende convocar uma assembleia para discutir estes temas.