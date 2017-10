"A recente portaria do ministro do Trabalho que mudou o conceito do trabalho escravo implica em retrocesso, exatamente como escrevi no ofício que encaminhei ao ministro do trabalho em que digo que não podemos admitir retrocesso no conceito de trabalho escravo", afirmou Raquel, em evento no período da manhã na Escola Superior do Ministério Público da União. "Aquela portaria implica numa mudança de conceito que está sedimentado em lei e na política pública que vem sendo aplicada no País nos últimos 30 anos e por isso ela representa um claro retrocesso nas nossas instituições", disse.