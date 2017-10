O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho (PMDB-MG), disse nesta segunda-feira, 30, que conversou com o presidente Temer sobre a necessidade de mais discussão com a sociedade a respeito da reforma da Previdência. Ramalho, que visitou o presidente após ele deixar o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, afirmou que é necessário maior conscientização da população porque, da forma que está, o projeto não deve passar.

"Temos uma comunicação que foi falha (nessa questão). Deixei isso bem claro para o presidente. Ele também não quer fazer nada que afronte a população, não vai fazer nada sem ter uma discussão maior. Até porque, como ela está ou como talvez vier, não tem jeito de votar", disse o deputado, que ocupa a presidência da Câmara com a viagem ao exterior de Rodrigo Maia (DEM).

Ainda segundo Ramalho, Temer mostrou "preocupação" com a questão do Orçamento federal e que pretende dar maior atenção ao setor de Ciência e Tecnologia. "Ele está vendo o que vai sobrar do Orçamento para dar uma melhorada tanto para C&T como em alguns setores onde estão faltando recursos."