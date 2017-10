O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) avalia a compra de ativos da Caixa Econômica Federal, revelou nesta segunda-feira, 23, em evento em São Paulo, o presidente Paulo Rabello de Castro. "Pode, eventualmente, selecionar alguns ativos que sejam do nosso interesse. Por enquanto simplesmente avalia, porque toda a programação financeira não cabe com a devolução de R$ 130 bilhões (ao Tesouro)", disse.

Rabello de Castro explicou que o BNDES possui índice de Basileia confortável, enquanto a Caixa tem posição menos confortável, devido ao elevado volume de empréstimos realizados no passado. "Esticou a corda dos trabalhos e o capital não cresceu da mesma forma. Eventualmente pode ocorrer alguma operação financeira com troca de ativos que possa reequilibrar a Caixa para que ela fique bem com a Basileia e que não prejudique o banco (BNDES)."