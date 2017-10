O Diário Oficial da União desta terça-feira, 17, traz a publicação do decreto que cria a Junta de Execução Orçamentária (JEO). A Junta foi definida no decreto como "órgão colegiado de assessoramento direto ao presidente da República na condução da política fiscal do Governo Federal, com vistas ao equilíbrio da gestão dos recursos públicos, à redução de incertezas no ambiente econômico e à sustentabilidade intertemporal do endividamento público".