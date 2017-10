O Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30, publica despacho do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que autoriza a liquidação parcial antecipada relativa à parcela do saldo devedor do Contrato 755/PGFN/CAF de Financiamento, celebrado entre a União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 15 de outubro de 2012.