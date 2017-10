O chefe do Departamento de Estatística do Banco Central, Fernando Rocha, prevê um aumento na proporção da dívida líquida de 50,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em setembro para 51,1% do PIB em outubro. Para a dívida bruta, a expectativa é de um aumento de 73,9% do PIB em setembro para 74,4% do PIB em outubro, o que manteria o porcentual no maior patamar da série histórica do Banco Central, iniciada em 2002.