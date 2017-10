No terceiro trimestre de 2017, a produção de produtos químicos cresceu 5,44%, as vendas internas tiveram crescimento de 12,63% e a demanda interna, medida pelo consumo aparente nacional (CAN), subiu 8,7%. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), o dados relativos a produção, vendas e demanda por produtos químicos de uso industrial no terceiro trimestre, principalmente por conta da base fraca de comparação, corroboram a expectativa de retomada da economia.

As importações também cresceram. Entre julho e setembro de 2017, a alta foi de 17% sobre o trimestre imediatamente anterior. No período de janeiro a setembro, as compras externas de produtos químicos aumentaram 27,9%, ocupando 37,8% da demanda nacional desses produtos, o maior índice já registrado desde o início da série.

As exportações ficaram praticamente estáveis na comparação com igual período do ano passado (+0,2%). O índice de produção cresceu 0,54% e o de vendas internas teve recuo de 1,22%.

A taxa de utilização da capacidade instalada ficou em 78% entre janeiro e setembro, dois pontos abaixo da média do ano passado, e a demanda (CAN) cresceu 7,1% sobre os mesmos meses do ano passado.

Por sua vez, o índice de preços de julho a setembro apresentou deflação nominal de 3,97%, sobre a média de preços praticadas entre abril e maio deste ano.