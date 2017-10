Riad, 28 (AE) - O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, afirmou neste sábado que seu país defende a extensão do acordo liderado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para limitar a produção da commodity para além do prazo previsto de março. Salman afirmou que o acordo é necessário para equilibrar a oferta e a demanda.

A Arábia Saudita é o maior produtor do mundo e o membro mais influente da Opep. O acordo, que entrou em vigor no início de 2017, também inclui algumas nações de fora do cartel, como a Rússia.