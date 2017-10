A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) divulgou no Diário Oficial da União (DOU) a composição da Comissão de Inquérito Administrativo que irá apurar responsabilidades específicas de ex-administradores e ex-conselheiros do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos (Postalis), que está sob intervenção. A comissão terá 120 dias para concluir os trabalhos.

A intervenção do Postalis foi decretada pela Previc no início deste mês depois de seis anos consecutivos de rombo no fundo de pensão, que é o maior do País. A entidade tem 140 mil participantes e é responsável por administrar um patrimônio de R$ 8,77 bilhões, mas vinha acumulando - por má gestão e maus investimentos - sucessivos déficits, o que tem obrigado os próprios beneficiários do fundo e a patrocinadora, os Correios, a fazer contribuições extras para cobrir os rombos.