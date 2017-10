A pressão exercida pelos Estados Unidos neste sábado sobre o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial pode afetar diversos países, como China, Alemanha, Coreia do Sul, Tailândia e Cingapura.

Do Fundo Monetário Internacional, o país demandou a redução do poder de países com excedente comercial. Do Banco Mundial, a diminuição dos empréstimos a países com receitas consideradas medianas.

Em seu discurso neste sábado, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, declarou que gostaria de ver o FMI sendo um "defensor mais contundente" do crescimento global por meio da imposição de vigilância mais rigorosa das políticas econômicas que vêm sendo buscadas pelos países membros da entidade, assim como examinando mudanças que precisam ser feitas por países com grandes excedentes comerciais.

Mnuchin também exortou o Banco Mundial a reduzir a quantidade de empréstimos concedidos aos países de renda média que arrecadam receita significativa por conta própria, dizendo que os programas do Banco devem ser adaptados para ajudar a completa transição desses mutuários a operarem sem a assistência do doador.

Apesar de não ter mencionado a China, as duas causas - relacionadas ao FMI e ao Banco Mundial - se aplicam à segunda maior economia do mundo, que recebe o maior volume de empréstimos do Banco Mundial e tem um dos maiores excedentes comerciais globais. Outros países com renda per capita semelhante à da China e que recebem volume significativo de recursos do Banco Mundial são o México, a Turquia e a Argentina.

Já a Alemanha, a Coreia do Sul, a Tailândia e a Cingapura estão entre os países que o FMI afirma terem os excedentes comerciais mais distorcidos e que, consequentemente, poderiam sentir maior pressão da instituição.