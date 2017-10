O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), sinalizou que este não é o momento "oportuno" para aprovar a reforma da Previdência. Segundo ele, a reforma tem que ser prioridade da Câmara, onde é analisada atualmente, e não do Senado. "Nós temos outras pautas importantes", afirmou.

Focado na eleição de 2018, Eunício busca se descolar da imagem do presidente Michel Temer, que conseguiu apoio para barrar a segunda denúncia contra ele nesta quarta-feira, 25, na Câmara. O peemedebista reforçou que não é "presidente da oposição ou do governo", e sim do Senado Federal.

"Acho que a nossa preocupação é com o País, não é com o presidente A, com o presidente B, até porque o presidente Temer pegou uma posição que não foi pela disputa eleitoral das urnas, foi por uma circunstância que aconteceu no Brasil", disse Eunício.