O presidente italiano, Sergio Mattarella, renomeou Ignazio Visco como presidente do Banco Central da Itália para um segundo mandato de seis anos. Na quinta-feira, o primeiro-ministro Paolo Gentiloni notificou o BC italiano de que o governo gostaria que Visco seguisse à frente da instituição.

O comando do BC italiano emitiu parecer favorável à sugestão do premiê e o governo deu sua aprovação formal ao nome de Visco na manhã desta sexta-feira. Pouco depois, Matarella, que toma a decisão final, confirmou a manutenção da autoridade monetária.

O mandato de Visco termina no fim deste mês. Um segundo mandato foi questionado recentemente, em meio a críticas sobre o desempenho do BC para gerenciar a crise que afetou os bancos do país nos últimos anos. Fonte: Dow Jones Newswires.