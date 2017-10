Apesar da melhora recente, o País ainda contava com 12,961 milhões de pessoas em busca de emprego no terceiro trimestre, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 31.

Como consequência, a taxa de desemprego passou de 11,8% no terceiro trimestre de 2016 para 12,4% no terceiro trimestre de 2017.

O mercado de trabalho no País perdeu 810 mil vagas com carteira assinada no período de um ano. O total de postos de trabalho formais no setor privado encolheu 2,4% no terceiro trimestre ante o mesmo período do ano anterior, segundo os dados da Pnad Contínua.