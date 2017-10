O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que a empresa em breve anunciará a revisão do plano estratégico e este trará novas iniciativas na área de energias alternativas. A esse respeito, o executivo citou o uso de gás na produção. "O gás polui menos que os demais derivados do petróleo", disse, em entrevista à GloboNews, minutos atrás.

Quanto ao leilão de áreas do pré-sal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ocorrido nesta sexta-feira, 27, o executivo relatou que está satisfeito com a participação da empresa. "Não poderíamos nos dar ao luxo de não continuar procurando novas áreas", relatou. "Temos que priorizar o que garante o nosso futuro."