O comunicado do 36º encontro do Comitê Financeiro e Monetário Internacional (IMFC, na sigla em inglês) do Fundo Monetário Internacional (FMI) destaca que continua a elevação da atividade da economia global, à medida que os países membros da instituição se esforçam para gerar crescimento maior, sustentável e com uma base mais ampla. Segundo o documento, "a perspectiva é de fortalecimento, com uma notável retomada do investimento, comércio e produção industrial, junto com alta da confiança".