O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuou 22 mil na última semana e chegou ao total de 222 mil, menor patamar em 44 anos, segundo informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. A queda foi provocada pela falta de energia em Porto Rico e nas Ilhas Virgens. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam 239 mil solicitações. O dado da semana anterior foi revisado de 243 mil para 244 mil.

A queda acentuada esconde tendências subjacentes no mercado de trabalho. Muitos moradores de Porto Rico e das Ilhas Virgens que precisam fazer o pedido devem fazê-lo por meio de fichas de papel, pois a falta de energia e os danos na infraestrutura provocados pelos furacões Irma e Maria estão atrapalhando o processo eletrônico. Isso transformou o que seria uma provável tempestade de pedidos em uma garoa, de acordo com um economia do Departamento do Trabalho.