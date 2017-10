Ainda que abaixo da expectativa do governo, o resultado do leilão do pré-sal realizado na sexta-feira. 27, foi recebido positivamente por especialistas do setor de óleo e gás. "Mostra que estamos no caminho certo de retomada", analisa o professor da PUC-RJ, Alfredo Renault. Das oito áreas ofertadas, duas não foram vendidas, o que representou uma arrecadação R$ 1,6 bilhão inferior à esperada.