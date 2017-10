O Brasil ainda não resolveu seu "problema de pobreza" e por isso não pode abrir mão dos programas de transferência de renda, afirmou hoje o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Durante abertura do III Fórum Nacional do Comércio, promovido pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas (CNDL), Terra também criticou o Pronatec, criado pelo governo Dilma Rousseff. "O Pronatec teve oferta vasta de vagas e resultado foi pífio", disse.