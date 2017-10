Desde que vendeu a W/Brasil para a McCann, em 2010, o publicitário brasileiro vinha trabalhando em cargos executivos na companhia. Ao longo dos últimos 11 meses, Olivetto fez um "bate-e-volta" entre São Paulo e Londres, onde começou a prestar consultoria para a operação global. Com a mudança profissional, passará a viver em tempo integral na capital britânica, para onde se mudará com a família. "Não terei mais a obrigação de ficar indo e voltando, mas estarei aqui cada vez que um cliente achar necessidade de minha consultoria direta", disse ele ontem, em entrevista ao Estado por telefone.

No ano de 2016, a agência W/McCann ficou em segundo lugar no ranking do mercado publicitário brasileiro, segundo dados do Kantar Ibope Media. O valor de aquisição de mídia da empresa foi de R$ 3,7 bilhões, inferior somente ao registrado pela Young & Rubicam, tradicional líder de mercado, que somou quase R$ 6 bilhões.