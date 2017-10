Em audiência no Tribunal de Contas da União (TCU), o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, alertou que a situação das contas da Previdência nos Estados é grave. Segundo ele, já há Estados, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que não conseguem pagar os benefícios.

Ele lembrou que dispositivo no texto permite que governadores e prefeitos façam suas próprias leis alterando as regras de previdência dos seus servidores.

O ministro do Planejamento também ressaltou a importância da previdência complementar. No caso do governo federal, ponderou, a regra já está em vigor. "Mandamos um projeto de lei permitindo que os Estados e municípios, que não tiverem escala para criar as suas próprias previdências, possam entrar na fundação dos servidores do governo federal (Funpresp)", ressaltou.