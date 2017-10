Washington, 28 (AE) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou a repórteres durante uma viagem ao Oriente Médio que o governo do presidente Donald Trump não tem planos de apontar tanto o presidente como o vice do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) ao mesmo tempo. Mnuchin não quis dar nenhuma indicação sobre qual nome prefere para o comando do BC dos EUA.