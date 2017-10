O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que não está buscando uma redução em etapas ou gradativa do imposto corporativo, parte do projeto da reforma tributária de seu governo. "Espero que isso não aconteça", declarou, sugerindo que pretende realizar a alteração em apenas uma tacada.

O republicano falou com repórteres após reunião na Casa Branca com autoridades do governo, como o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e líderes do Partido Republicano, às vésperas da divulgação do plano tributário.