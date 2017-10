No comunicado, a empresa informa ter detectado a possibilidade de "deflagração inadequada do insuflador" do equipamento. Com isso, em caso de colisão frontal, que resulte no acionamento do airbag do passageiro, poderá ocorrer a ruptura da carcaça do insuflador da bolsa do airbag, com a projeção de fragmentos metálicos contra o passageiro e demais ocupantes do veículo, com danos graves ou fatais.