A ministra da Advocacia-Geral da União (AGU), Grace Mendonça, está na manhã desta sexta-feira, 27, no gabinete do TRF1, em Brasília, com o intuito de derrubar a liminar que tenta impedir a realização do leilão do pré-sal marcado para esta sexta. Grace será recebida pelo presidente, desembargador Hilton Queiroz, e vai apresentar os argumentos da AGU e pedir uma rápida resolução do caso, uma vez que o pregão está marcado para o início da manhã.