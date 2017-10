Os economistas do mercado financeiro projetam um corte de 0,75 ponto porcentual da Selic nesta semana, de 8,25% para 7,50% ao ano, indicou nesta segunda-feira, 23, a abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus. Nas últimas semanas, eles já projetavam um corte nesta magnitude.

No dia 6 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou o corte de 1 ponto porcentual da Selic, de 9,25% para 8,25% ao ano. Além disso, sinalizou a intenção de reduzir o ritmo de corte da taxa básica no encontro desta semana. Essa intenção foi reforçada pelas comunicações mais recentes do BC.