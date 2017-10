O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 30, que, se a PEC da Previdência não for votada em 2017, o governo insistirá em defender a apreciação do projeto em 2018. Meirelles afirmou, entretanto, que o governo acredita ser possível a aprovação da Reforma da Previdência ainda este ano

"Se a Reforma da Previdência não for votada este ano, tentaremos no próximo. E se a reforma não for aprovada em 2018, devido ao período eleitoral, ela será o primeiro desafio do governo eleito para 2019. Por isso seria importante fazermos a reforma logo porque ela é necessária para o País", afirmou, após entrevista de rádio na Empresa Brasil de Comunicação (EBC).