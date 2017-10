A preocupação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com o apoio que o governo terá para aprovar medidas econômicas no Congresso "coloca uma posição legítima", avaliou nesta sexta-feira, 27, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele disse, porém, que o momento é de "congregar todas as forças" para dar sustentação a projetos que "são de interesse do País".

Meirelles voltou a dizer que a reforma da Previdência está em primeiro lugar nas prioridades do governo e defendeu o texto do relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA). Em segundo lugar, segundo ele, vem a reforma tributária, que ainda está em sua fase inicial de discussão dentro do governo.

"O País vai muito bem, mas para continuar indo bem e no futuro ir melhor é importante fazer aprovação de todas essas reformas", disse o ministro após almoço com o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, na residência oficial em Vila Velha, município da Grande Vitória.

Apesar da tentativa do governo de resgatar a agenda econômica, lideranças políticas mostram claras resistências em votar esses projetos, muitos deles considerados impopulares, a um ano das eleições. Maia também já avisou que o governo dificilmente terá apoio suficiente para aprovar qualquer proposta nesse sentido.