O governo está "tomando providências" para que a Caixa se encaixe em regras internacionais de proteção a crises no sistema bancário (acordo de Basileia), disse nesta sexta-feira, 27, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele evitou falar de medidas específicas, mas disse que o banco é muito importante para o País. "É relevante, portanto, que a Caixa possa continuar trabalhando e crescendo, e nós estamos tomando todas as providências para isso", afirmou.

Como antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a Caixa precisa reforçar seu capital e, sem poder contar com um aporte de recursos do Tesouro Nacional, está negociando alternativas para evitar que sua capacidade de emprestar dinheiro fique comprometida. Entre as opções estão o repasse de parte de sua carteira para o BNDES e a transformação de R$ 10 bilhões em dívida com o FGTS em instrumento perpétuo, o que tornaria esse dinheiro um capital de maior qualidade para o banco.