O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 30, que a previsão da equipe econômica para a alta do PIB em 2018 continua em 2% com viés de alta. Ele argumentou que indicadores econômicos já sinalizam que o crescimento econômico será ainda maior. Por conta disso, o governo fará uma revisão para cima nessa expectativa.

"Não me surpreenderia se, na próxima revisão, essa projeção já estiver em mais de 3%. Vários analistas de mercado já preveem resultados maiores", afirmou o ministro, que participa do programa "Por dentro do Governo", da TV NBR na manhã desta segunda-feira, 30.