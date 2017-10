O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou a jornalistas nesta segunda-feira, 30, que ainda não há decisão sobre novas medidas para o uso do FGTS como estratégia para estimular a atividade econômica. "Estamos analisando se há ou não mais algum espaço. É importante assegurar que existam recursos remanescentes para o financiamento da habitação, principalmente a popular."

Meirelles disse que a questão será "analisada com muito cuidado" para avaliar se há margem para mais saques no Fundo e o que "tiver que ser feito será". No primeiro semestre, os saques de contas inativas injetaram mais de R$ 40 bilhões na economia e ajudaram a estimular a atividade econômica.