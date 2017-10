Ainda sobre o índice de situação financeira, Meirelles afirmou que houve uma leve piora durante dez dias no mês de maio, período que correspondeu ao início do noticiário sobre a delação de executivos da JBS. Meirelles considerou que a retomada do indicador após esse breve período é uma questão interessante a respeito do "famoso descolamento da economia e a política".

No evento, Meirelles afirmou que ele acredita que a votação da reforma da Previdência será na segunda quinzena de novembro. Sobre a reforma da Previdência, Meirelles afirmou que o debate é "difícil, complicado". Ele reforçou a importância da reforma, no entanto, ao comparar os gastos com a Previdência como porcentual do PIB no Brasil e em outros países do mundo com maior porcentual de idosos, como o Japão. "O Brasil tem uma população mais jovem e um gasto como porcentual do PIB superior, isso mostra que a situação não é sustentável", declarou.