O aumento da arrecadação neste ano não significa que haverá aumento de despesas, uma vez que há um teto de gastos a ser cumprido, disse nesta sexta-feira, 20, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em seu perfil no Twitter. Segundo ele, a melhora nas receitas do governo "poderá ajudar na redução mais rápida do déficit".