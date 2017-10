Após avançar 0,21% em julho, a média móvel trimestral do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) teve alta de 0,15% em agosto, na série com ajuste sazonal. Os dados do índice foram divulgados na manhã de desta quarta-feira, 18, pelo Banco Central.

Na série com ajuste sazonal, a média móvel trimestral do IBC-Br vinha registrando avanços no início do ano: +0,12% em janeiro, +0,54% em fevereiro, +0,47% em março e +0,36% em abril. Em maio, porém, houve recuo de 0,15%, interrompendo a sequência positiva. Depois, em junho, a média móvel voltou para o terreno positivo, com alta de 0,14%. Em julho, o porcentual foi de 0,21%.