A massa de salários em circulação na economia cresceu R$ 6,991 bilhões no período de um ano, graças ao aumento no número de pessoas trabalhando e ao avanço no rendimento médio. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).