Apesar de ter tido uma arrecadação para o governo brasileiro R$ 1,6 bilhão inferior ao previsto, com duas áreas não vendidas, o leilão do pré-sal teve um bom resultado, avaliou o secretário de Acompanhamento Econômico do ministério da Fazenda, Mansueto Almeida.

A estimativa do governo era que a arrecadação na 2ª e 3ª Rodadas da Partilha de Produção atingisse R$ 7,75 bilhões, mas o total acabou em R$ 6,15 bilhões. Mansueto disse que o ágio de R$ 4 bilhões obtido no leilão das usinas da Cemig e de outras áreas de óleo e gás em setembro mais que compensa o que o governo deixou de arrecadar agora.

O secretário traçou um cenário favorável à retomada da indústria de petróleo e gás, impulsionado por alterações nas regras de conteúdo local, renovação do Repetro e na retomada do cronograma de leilões para os próximos anos. "Todos os sinais para o setor são extremamente positivos", disse.

De acordo com Mansueto, com o resultado dos dois leilões do petróleo e das usinas da Cemig o governo terá que corrigir a receita extraordinária para cima na próxima revisão trimestral do orçamento, em um total de R$ 2,6 bilhões.